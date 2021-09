Klaveness og Unifeeder tester alternative brændstoffer på skibe i drift

Rederierne er godt i gang med at afprøve alternative brændstoffer i deres skibe for at gøre det muligt for shipping at omstille sig til bæredygtig produktion.

Unifeeder-skibet ElbBlue blev tanket med en blanding af lige dele syntetisk flydende naturgas (SNG) og fossil, flydende naturgas (LNG) for at teste det alternative brændstof på en sejlads til St. Petersborg.