Trafigura efterlyser snarlig klimaregulering af shipping

Shippingindustrien skal gøre alt, hvad den kan, for at få hul på den grønne omstilling nu - ellers kommer branchen for sent med den konsekvens at blive underkastet meget strengere miljøkrav i fremtiden.

Sådan lyder advarslen fra et af verdens største handelshuse, Trafigura, hvor Rasmus Bach Nielsen, Global Head of Fuel Decarbonisation, opfordrer shippingindustrien til selv at arbejde hårdt for global regulering af sektoren.