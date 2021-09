FMC vil skabe klarhed i tvister om rederiers ekstragebyrer

Den amerikanske maritime myndighed, FMC, ønsker større klarhed i forbindelse med tvister om forsinket gods i amerikanske havne, skriver FMC i en meddelelse.

Myndigheden har derfor besluttet at offentliggøre en redegørelse om mulighederne for at søge erstatning for tab for eksempelvis shippingselskaber og virksomheder inden for landtransport, hvis deres gods bliver forsinket i havneterminaler eller til søs i strid med amerikansk lovgivning.