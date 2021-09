Reform af amerikansk shippinglov sker tidligst i december

En revision af den amerikanske shippinglovgivning vil først komme på programmet hen mod slutningen af året.

Lovforslaget, der går under navnet Ocean Shipping Reform Act of 2021, vil gøre det obligatorisk for rederier at tage eksport med ud af landet, efter de har leveret varer til import.

Forslaget blev stillet af de to kongresmedlemmer John Garamendi, demokrat fra Californien, og Dusty Johnson, republikaner fra South Dakota, i august i år.

Nu lyder det fra det demokratiske kongresmedlem Alan Lowenthal, demokrat fra Californien, at "eventuelle ændringer der måtte komme" i den amerikanske shippinglovgivning først vil ske efter november. Det skriver Journal of Commerce.

Alan Lowenthal tilføjer, at den amerikanske kongres først skal se på emner som reform af stemmeloven, en stor infrastrukturpakke samt lovgivning, der kan sikre retten til abort, bedre kendt som Roe v Wade.

152 selskaber kalder på handling

Kommentaren kom i en tale til organisationen Intermodal Association of North America samme dag, hvor 152 amerikanske selskaber og organisationer i et åbent brev opfordrer kongressen til at se på forslaget hurtigt.

De foreslåede ændringer kommer på et tidspunkt, hvor container-forsyningskæderne på især Asien til USA kæmper med mangel på kapacitet og enorm efterspørgsel. Det får mange af rederierne til at sejle tomme containerer tilbage til Asien i stedet for at sælge plads i dem til amerikanske eksportører.

"Udenlandske forretningers adgang til det amerikanske marked og dets forbrugere er et privilegie, ikke en rettighed," siger John Garamendi i forbindelse med præsentationen af lovforslaget og tilføjer, at amerikanske producenter er villige til at betale for at få deres varer eksporteret ud i verden.

Lovforslaget vil således blandt ande tvinge rederier, der sejler med varer til USA, til at stille plads på skibene til rådighed til amerikanske selskaber, der har svært ved af få deres varer eksporteret.

"Med oprettelsen af containeralliancerne, de færre rederier i markedet, ændringer i skibsdriften etc., ser vi det som det rette tidspunkt at gennemføre de her vigtige reformer," skriver selskaberne i brevet til kongressen.

Den amerikanske shippinglov blev sidst opdateret for 23 år siden med Ocean Shipping Reform Act of 1998.

Politikere vil tvinge rederier til at prioritere USA's eksport

FMC vil undersøge om containerrederierne diskriminerer "farlige" kemiprodukter

Myndigheder i EU, USA og Kina diskuterer kaotisk container-marked