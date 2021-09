Myndigheder i EU, USA og Kina diskuterer kaotisk container-marked

Konkurrencemyndighederne for den maritime sektor fra USA, EU og Kina mødtes denne uge virtuelt for at dele erfaringer om blandt andet det nuværende overspændte fragtmarked.

Nærmere bestemt deltog de tre myndigheder i det såkaldte Global Regulatory Summit, der afholdes hvert andet år, og hvor der diskuteres konkurrencemæssige udfordringer i forbindelse med den globale shippingsektor.