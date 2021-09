Wärtsilä-topchef efterlyser politisk handling om skibsfartens CO2-udslip

Det haster med at få vedtaget de nødvendige regler til at få reduceret skibsfartens udslip af CO2, og der er behov for at se afgørende fremskridt allerede inden for de næste 12 til 24 måneder.

Sådan lød udmeldingen fra Wärtislä-gruppens topchef, Håkan Agnevall, på den virtuelle konference Sea20, som Wärtislä selv er en af medarrangørerne af, og som afholdes løbende i en række havnebyer med få ugers mellemrum.