Danmark vil bremse global olieefterforskning med ny alliance

En ny alliance af lande vil sætte en endelig stopper for efterforskning af olie og uddeling af nye olielicenser.

Det er omdrejningspunktet i et initiativ, som Danmark arbejder på og som forventes at blive præsenteret under klimatopmødet COP26 i Glasgow, bekræfter Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet over for ShippingWatch.