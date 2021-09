Danske Rederier advarer mod ændring af tonnageskatten

Hvis Folketinget ændrer den danske særbeskatning af rederierne, den såkaldte tonnageskat, som foreslået af Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, vil politikerne stille danske rederier ringere end deres rivaler i den internationale konkurrence om søfragt.

Det siger Danske Rederiers viceadministrerende direktør, Jacob K. Clasen til ShippingWatch, efter at Skatteministeriet har belyst danske rederiers skattebetalinger over for Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, der ønsker et opgør med tonnageskatten.