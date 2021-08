Japanske virksomheder tester første anlæg til opfangning af CO2 på skib

Det japanske rederi K Line lægger skib til et forsøg med verdens første skibsanlæg til opfangning af CO2. Det sker i samarbejde med værftet Mitsubishi Shipbuilding samt klassifikationsselskabet Class NK.

CO2-anlægget er installeret på skibet Corona Utility, der sejler med kul, hvor det vil blive testet under sejlads frem til udgangen af året. Mitsubishi Shipbuilding håber derefter, at værftet kan forbedre anlægget, så det bliver mere effektivt til at opfange CO2 og samtidig kan gøres mindre og lettere.