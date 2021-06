Fagforening revser shipping-branchen for manglende afklaring for søfolk

Fredag markeres den internationale mærkedag Day of the Seafarer, og det udløser hyldester og erklæringer om respekt fra nær og fjern for de søfarende ombord på verdens skibe.

Men der er tale om tomme ord, når der på grund af coronarestriktioner stadig er tusindvis af søfarende strandet på skibe efter endte kontrakter, og mange søfarende rundt omkring i verden stadig har svært ved at få adgang til vacciner, skriver fagforeningen ITF, International Transport Workers' Federation.