Hvert eneste skib skal udarbejde en ny årlig CO2-opgørelse til EU

Operatørerne af de skibe, som anløber europæiske havne, skal fremover udarbejde en opgørelse over, hvor meget drivhusgas det enkelte skib udleder.

Det skal ske en gang om året, og der er tale om et regnestykke, hvor fossile brændstoffer så at sige tæller på minussiden, mens det for eksempel tæller på positivsiden, hvis skibet har installeret et sejl, eller hvis det drives helt eller delvis af elektricitet.