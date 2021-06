Norge vil fortsætte med at udvinde olie trods dansk stop

I den energiplan, den norske regering fremlagde fredag, blev det slået fast, at Norge skal have en "fremtidsrettet olie- og gasindustri med lave udslip". Det kan fortolkes på to måder:

At nordmændene intensiverer sine bestræbelser på yderligere at reducere udledningerne fra sin fossile energiindustri, der i forvejen er blandt de reneste i verden. Eller at Norge vil fortsætte med at udvinde olie og lede efter mere af den ikke mindst i de arktiske farvande i den nordlige del af Barentshavet.