Klimaforsker efterlyser større ambitioner fra Poseidon Principles

Storbankernes klimainitiativ Poseidon Principles skal være mere ambitiøst end IMO's mål, hvis de skal hjælpe shippingbranchen med at leve op til Paris-aftalens klimamål.

De såkaldte Poseidon Principles er har til formål at skabe et fælles udgangspunkt for at vurdere, om bankernes låneporteføljer er på linje med IMO's klimamål, som blandt andet går på minimum en halvering af udledningen af drivhusgasser fra shippingbranchen i 2050.