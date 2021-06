Nu tager IMO's miljøkomite fat på det, der gør ondt

De næste fire dage i IMO's miljøkomite MEPC kommer til at afgøre, hvordan den internationale skibsfart frem mod 2030 skal levere sin del af de CO2-reduktioner, en hel verden arbejder hen imod.

For fra fredag middag over weekenden og frem til mandag i næste uge skal de deltagende lande og det sammensurium af aktører, der kan udgøre eller repræsentere nationer i IMO-regi, beslutte sig for den plan, de får lagt foran sig i dag.