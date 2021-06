Miljøstyrelsen lukker sager om udtjente Maersk-skibe i Alang

Fem skibe, der tidligere har været ejet af Maersk, har ikke været omfattet af skibsophugningsreglerne, og derfor lukker Miljøstyrelsen sagerne efter at have undersøgt skibene for mulig ulovlig ophugning på den indiske Alang-kyst.