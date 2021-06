Shippingbanker åbner for at hæve de grønne ambitioner efter næste klimatopmøde

Til efteråret forventer en række store långivere til shippingindustrien at skulle revidere deres fælles klimainitiativ, der af flere rederier er blevet beskrevet som uambitiøst.

Det er tale om de såkaldte Poseidon Principles, der blev lanceret tilbage i 2019. Principperne har til formål at skabe et fælles udgangspunkt for at vurdere, om bankernes låneporteføljer er på linje med IMO's klimamål, som blandt andet tæller minimum en halvering af udledningen af drivhusgasser fra shippingbranchen i 2050.