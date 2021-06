IMO vil hjælpe med at forhindre forurening fra udbrændt containerskib

IMO undersøger lige nu mulighederne for at kunne hjælpe Sri Lanka med teknisk assistance for at forhindre den værst mulige forurening efter containerskibet X-Press Pearl, der i slutningen af maj brød i brand ud for landets hovedstad Colombo.

"IMO har kontakt med FN-partnere og myndighederne i Sydasien med henblik på mulig bistand. IMO kommunikerer også med det srilankanske miljøministerium om enhver teknisk assistance, som IMO vil kunne tilbyde," siger IMO's generalsekretær Kitack Lim i en meddelelse.