Maersk er frustreret over det nye udspil til IMOs CO2-mål for 2026

Alt tyder på, at IMO støtter et forslag om blot at sænke skibsfartens CO2-intensitet med 11 pct. i 2026. "Vi deler frustrationen, der er hos mange medlemslande," lyder det fra Maersk. Danske Rederier tror på, at forslaget bliver vedtaget på MEPC-mødet om få dage.