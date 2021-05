IMO er ved at indføre CO2-regler som stort set alle i shippingindustrien er imod

Det er svært at finde nogen, der mener, at IMO's kommende CO2-beregner AER vil gavne miljøet. Alligevel ser den ud til at blive vedtaget om en måned. ShippingWatch har bedt Dr. Elizabeth Lindstad fra Sintef forklare hvorfor. Hun præsenterer også et alternativ.