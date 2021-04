Maersk Drilling, DFDS og Hafnia vil teste brændselsceller fra dansk leverandør

Store navne som Maersk Drilling, DFDS, Hafnia og Alfa Laval går med i et projekt for at teste brændselsceller på metanol. Projektet får offentlige midler og har til formål at finde frem til, hvordan cellerne kan være med til at reducere skibes energiforbrug.