Storbritannien overvejer at lægge shipping ind under nyt kvotesystem

Storbritannien kan være på vej til at lægge shipping ind under et nyt kvotesystem for CO2, som skal være et led i landets bestræbelser på at fjerne udledning fra transportsektoren frem mod 2050.

Landets søfartsminister Robert Courts fortæller Bloomberg, at Storbritannien overvejer at følge EU's eksempel og på samme måde lægge shippingbranchen ind under et såkaldt Emission Trading System, ETS. Storbritannien kører sit eget kvotesystem, efter landet trådte ud af EU ved årsskiftet.

"Vi vil arbejde med internationale partnere, og samarbejde er afgørende for at gøre fremskridt på det her område, på tværs af EU-partnere og verden generelt," siger Robert Courts i et interview med nyhedsbureauet.

EU-Kommissionen har allerede besluttet, at shipping skal være en del af unionens ETS, hvor der handles med kvoter for CO2-udledning.

Det er dog fortsat uvist, hvordan det præcis kommer til at ske i EU. Der arbejdes lige nu med flere modeller for, hvordan ordningen kan sammensættes, sagde Beatriz Yordi Aguirre, direktør for DG Clima, der er ansvarlig for EU-Kommissionens klimapolitik, i januar i år.

"Vi overvejer flere forskellige muligheder. Disse forskellige muligheder vil være en balance imellem en gradvis løsning, hvor vi indfaser sektoren, så den vænner sig til maskiner, men på samme tid allerede bidrager til at sænke udledningen, så vi ikke forsinker signalerne," sagde hun i en paneldebat om EU's kvotesystem, som var arrangeret af den europæiske rederforening, ECSA.

