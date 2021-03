Klaveness-topchef anklager IMO's nye CO2-regler for at straffe de effektive rederier

De effektive rederier bliver straffet, hvis IMO holder fast i, at CO2-intensiteten skal måles ud fra et skibs maksimale mulige indtag af last og ikke den relle last, som det transporterer. Det siger topchef for Klaveness Combination Carriers til ShippingWatch.