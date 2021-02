Brexit-aftale hæmmer britiske eksportørers fragt over kanalen

Halvdelen af de britiske eksportører kæmper under den nye handelsaftale efter brexit.

Det viser ny forskning fra en britisk handelsorganisation, skriver The Times.

Brexit-handelsaftalen skaber markante problemer og øger omkostningerne for de fleste britiske producenter og andre eksportører, viser en undersøgelse fra British Chambers of Commerce (BCC).

I alt er 1000 selskaber, hvoraf størstedelen er små virksomheder, blevet spurgt.

Handelsorganisationen opfordrer regeringen til at ændre handelsaftalen for at begrænse byrder for selskaberne.

"Den sene aftale efterlod forretninger i usikkerhed frem til sidste minut, så det er ikke overraskende, at så mange oplever praktiske udfordringer," siger Adam Marshall, der er direktør for BCC, til The Times.

"For nogle virksomheder er bekymringerne eksistenstruende og langt mere end blot indkøringsproblemer. Det burde ikke være tilfældet, at nogle selskaber må opgive salg til EU. Ministrene må gøre alt, hvad de kan, for at løse problemet. Storbritanniens muligheder for en stærk økonomisk bedring svækkes af grænseudfordringerne," fortsætter han.

I alt oplever 30 pct. af de britiske virksomheder udfordringer efter brexit, mens 49 pct. af eksportvirksomhederne oplever øget administration, omkostninger, forsinkelser og forvirring.

Tysk havneselskab fik barberet 100 mio. euro af resultatet i 2020

DFDS tøver med stort mål for indtjeningen i vækstplan