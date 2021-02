30.000 skibe lever muligvis ikke op til IMO's nye CO2-regler

Selv om det såkaldte EEXI-indeks endnu ikke er endeligt vedtaget, og indekset stadig er til stor debat i visse shippingkredse, har skibsrederne kastet sig ud i den ganske komplekse proces med at gennemgå deres flåder for at vurdere, om hvert enkelt skib lever op til de kommende regler.

Som ShippingWatch kunne fortælle tidligere på ugen, er de tyske tonnageudbydere Atlantic Lloyd og MPC Container Ships i færd med at vurdere deres skibe, ét efter ét, og udregne de værdier, der i sidste ende afgør, om de lever op til reglerne eller ej. Og de skibe, der ikke gør, skal retrofittes, skifte til alternative brændstoffer eller benytte andre metoder for af få et Go inden januar 2023, hvor det ventes at reglerne træder i kraft.