Der er langt fra mangel på plads i Europa til at ophugge store skibe fra bl.a. Maersk på værfter, der befinder sig på EU's liste over godkendte ophugningsfaciliteter.

Det fastslår Peter Wyntin, der er formand for foreningen for europæiske skrotværfter, European Ship Recyclers, og head of ship recycling på det belgiske værft Galloo, der er et af Europas største.