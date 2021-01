Cargill, Wärtsilä og Lloyd's Register med i EU-projekt om udvikling af grønne skibe

Flere store shippingaktører er en del af et konsortium, der vil udvikle to grønne konceptskibe. Der er tale om et tørlastskib med sejl og et cruiseskib, som skal sejle med en brintmotor. Projektet støttes af EU.