Maritime leverandører advarer om "store negative" konsekvenser ved nye rejsekrav

De maritime leverandører i Damark vil blive hårdt ramt, hvis regeringen indfører et generelt krav om karantæne eller selvisolation for alle, der rejser ind i Danmark.

Sådan lyder advarslen fra brancheforeningen Maritime Danmark.

Advarslen kommer efter, at flere Folketingets partier har givet sin støtte til ny lovgivning, der skal gøre det til et krav, at alle, der rejser ind over de danske grænser, testes og tvinges i isolation.

"Virksomhederne i den maritime industri kæmper i forvejen for at overleve krisen på et stærkt konkurrencepræget marked, og vi ved, at kunderne søger udenom Danmark og danske virksomheder, hvis der bliver spændt ben for muligheden for at yde rådgivning og service til tiden. Dette vil få store negative konsekvenser, som vi gerne vil advare om," udtaler Jenny Braat, adm. direktør i Danske Maritime, i en meddelelse.

Kan ikke tåle flere byrder

Under coronakrisen har de maritime leverandører gentagne gange fortalt, hvordan rejserestriktioner verden over rammer deres virksomheder hårdt.

Derfor vil nye danske særkrav, som også rammer erhvervsrejsende, være en unødig stor belastning af virksomhederne, mener Danske Maritime.

"Vores medlemsvirksomheder kan simpelthen ikke tåle flere byrder, hvis de skal have en chance for at komme ud på den anden side af krisen, så selv om vi bakker op om at minimere smitten, må vi på det kraftigste advare mod dette specifikke tiltag," siger Jenny Braat.

Ifølge Danske Maritime vil nye rejsekrav give både betydelige meromkostninger samt tab af omsætning og dermed arbejdspladser.

Ifølge brancheforeningnen vil et karantænekrav reelt betyde, at virksomhederne må opgive at sende medarbejdere afsted for at løse opgaver i udlandet, samt at virksomheder herhjemme, der har behov for udenlandsk arbejdskraft, vil blive nødt til at sætte aktiviteter i bero eller afvise opgaver.

De danske sundhedsmyndigheder opfordrer i dag rejsende til Danmark om at isolere sig og lade sig teste efter ankomst.

Maritime leverandører savner eksport-tiltag i finanslov

Nordjyske værfter sikret adgang til underleverandører

Maritime leverandører rammes hårdt af karantæneregler