Rapport peger på at EU's klimamål for 2030 bliver svært at nå

Rapport fra tænketank sætter spørgsmålstegn ved, om det er realistisk for EU at tredoble reduktionshastigheden af sin CO2-udledning for at nå målet om at reducere udledningen med "mindst 55 pct." inden 2030. EU arbejder bl.a. på at inkludere shipping i sit kvotesystem.