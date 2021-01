Massachusetts vil have mere havvind

Et nyt lovforslag i Massachusetts ser ud til at blive til virkelighed. I hvert fald er den blevet godkendt af Massachusetts Legislature og mangler dermed en godkendelse fra guvernøren Charlie Baker.

Forslaget har navnet "An Act Creating a Next-Generation Roadmap for Massachusetts Climate Policy", og den vil blandt andet øget kapaciteten af havvind i staten. Her er der allerede et mål om 3,2 GW, men med forslaget bliver der føjet yderligere 2,4 GW ligesom hastigheden af auktionerne bliver skruet op.