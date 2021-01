Nyt maritimt testcenter vil udvikle teknologier til beskyttelse af havmiljøet

Et nyt maritimt testcenter ser formentlig dagens lys til foråret, hvor DHI vil starte et nyt projekt med støtte fra Den Danske Maritime Fond. Projeket vil bl.a. tage udgangspunkt i test af systemer til rensning af ballastvand for at opnå den bedst mulige beskyttelse af vandmiljøet.

Et af projektets formål er at opbygge viden og erfaring samt rådgivning om, hvordan aktører som bl.a. skibsredere, installatører og producenter af maritimt udstyr kan optimere testprocessen af systemerne for at undgå økonomiske konsekvenser.