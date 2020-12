Grieg og Wärtsilä får støtte fra Norge til at bygge skib drevet på ammoniak

Prosjektet MS Green Ammonia får 46,3 mio. norske kr. i støtte fra finansieringsordningen 'Pilot-E' til at bygge et skib, som skal drives af ammoniak og også fragte grøn ammoniak.

Projektet ledes af Grieg Edge og Wärtsilä Norge med målet om at have skibet færdig i 2024, lyder det i en meddelelse.

Mulige kunder for skib med ammoniak som drivkraft er ejere af skibe, som for tiden bruger LNG som drivstof. Grieg Star siger, at det er mulig at blande ammoniak ind i LNG-drivstoffet eller ændre til kun at bruge ammoniak alt efter, hvordan motoren er sat sammen.

"Vi ser en stærk interesse fra færgeejere, offshore-forskyningsskibe, fiskefartøjer og fra selskaper, som producerer energi. Totalt kræver de en mængde energi, som overgår det, vi kan opnå i dette projekt, men markedet er der uden tvivl," siger Vidar Lundberg Chief Business Development Officer i Grieg Star Group.

MS Green Ammonia skal primært distribuere grøn ammoniak fra fabrikken i Berlevåg, som ligger i Finnmark nord i Norge, til forskellige steder og brugere langs kysten.

For et år siden blev Grieg Edge etableret af Grieg Star Group som sin innovationshub. Dette projekt er hubbens første store projekt.