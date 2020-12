Ny kidnapping i Guineabugten

Endnu et skib er blevet udsat for en kidnapning i Guineabugten, der i den seneste tid har set en stigning i antallet af hændelser. Der var otte besætningsmedlemmer ombord på skibet, da det onsdag blev udsat for angrebet. Antallet af gerningsmænd, der stod bag episoden, er foreløbigt ukendt.

I en meddelelse skriver risikoanalyseselskabet Dryad Global, at det er blevet bekræftet, at der er tale om skibet M/V STEVIA fra Cameroun. Det var på vej fra Harcourt i Azerbajdjan til Elfenbenskysten.