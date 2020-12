Skibsrederne i ICS skyder dansk og norsk ønske om CO2-skat ned

Den internationale skibsrederorganisation ICS er uenig med de danske og norske skibsredere, der mener, at IMO skal komme i gang med at diskutere prisen på CO2 hurtigst muligt. Lige nu handler det om at få den kortsigtede plan rullet ud, lyder det fra ICS.