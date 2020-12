MAN's nye design til produkttankskib på metanol får foreløbig godkendelse

Et nyt skibsdesign fra MAN Energy Solutions, Hyundai Mipo Dockyard og The Methanol Institute vil gøre det muligt for produkttankskibe og skibsejere at bruge metanol som brændstof, uanset hvad lasten på skibet er.

Designet, Low Emission Advanced Products Tanker (LEAP), har modtaget klassificeringen 'Approval in Principle' fra DNV GL, efter at DNV GL har vurderet og godkendt designet i henhold til sine regler og efter nye ændringer fra IMO.