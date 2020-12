Tilføjelse onsdag 14:12: I det endelige udspil har EU fjernet målet om, at 80 pct. af skibsfartens brændstoffer skal være alternative i 2050, lige som at seks pct. skal være det i 2030. I det første udspil fremstod det som milepæle inden for shipping.

EU har også ændret årstallet for, hvornår der skal være fossilfri skibe fra 2035 til 2030.