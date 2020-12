Maritim fond har uddelt 43 mio kr i år

I alt 43 mio. kr. er blevet uddelt af Den Danske Maritime Fond i årets løb, oplyser fonden i sit nyhedsbrev.

Pengene er gået til 39 forskellige projekter inden for fire maritime områder, som dækker erhvervsprojekter, forskning, fremme af det maritime erhvervsliv og uddannelseslegater.

"I et år, der i alle sammenhænge har været specielt for det blå Danmark, er det positivt at konstatere, at der uændret hersker udviklingslyst og innovationskraft, både i forskningsøjemed men særligt inden for startups," lyder det i nyhedsbrevet.

Her gør fonden samtidig opmærksom på, at det fortsat vil være en prioritet at "agere fødselshjælp" til startups og give støtte til udvikling- og forskningsprojekter i etablerede virksomheder.

I den seneste pulje blev der bevilget 5,8 mio. kr. til 6 projekter.

Følgende erhvervsprojekter (lån) og almennyttige projekter modtager støtte af fonden:

Blue Atlas Robotics : Lån til at udvikle en fuldt autonom ROV løsning, der kan affotografere et helt skibsskrog i en konstant afstand uden menneskelig involvering.



Støtte til at udvikle en ny permanent udstilling, "Danmark som søfartsnation". DTU: Tillægsbevilling til et maritimt forskningsprojekt, der har til formål at udvikle metoder til opnåelse af forbedrede estimater af bølgeenergi-spektre

