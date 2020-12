Danske Rederier håber, at en ny stimulipakke fra regeringen vil indeholde midler til at forlænge ordningen for besætningsskifte, som regeringen lavede med Danske Rederier og de faglige organisationer i sommer.

Tidligere i dag, onsdag, blev et flertal i Folketinget enige at sende 25 milliarder kroner ud i en såkaldt stimuli-pakke, der skal støtte økonomien under covid-19.