Selvom det er muligt at søge udviklingstilladelser til norske havvindprojekter allerede efter nytår, kan der være lange udsigter til en realisering af projekterne.

Det fremgår af et svar på et spørgsmål fra Terje Halleland, der er medlem af Stortingets Energi- og Miljøkomité for Fremskrittspartiet (Frp).