Når skibsolie bliver testet for indholdet af svovl, vil det fremover være tilladt, at testen viser 0,53 pct. svovl i den tunge olie, selvom grænsen for rederierne lyder på 0,5 pct.

Det blev resultatet af sidste uges møde i MEPC-komiteen, som har hævet grænsen med op til 0,03 pct-point for at tage højde for de udsving, der kan være mellem de forskellige laboratorietests.