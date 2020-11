"Alternativet til enighed i MEPC havde været kaos"

De ambitiøse nationer fik langt fra, hvad de gik efter. "Men der var ikke appetit på mere," lyder det om resultatet fra MEPC-komiteen, hvor ønsket om blot at vedtage en aftale blev afgørende. Getting to Zero-koalitionen mener, det kan besværliggøre 2030-målet om emissionsfrie skibe.