Et møde mellem Maersks topchef og den danske statsminister satte i sommer gang i en proces, som få uger senere førte til, at Danmark blev et knudepunkt for besætningsskift under coronakrisen.

I slutningen af juni mødtes dansk shippings mest magtfulde person, Søren Skou, med landets politiske leder, Mette Frederiksen (S).