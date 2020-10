USA indfører ny runde af sanktioner mod iranske olieselskaber

Foto: -/AFP / US DEPARTMENT OF JUSTICE

USA har igen indført sanktioner mod en række statsejede iranske olieselskaber i et forsøg påt at ramme landets økonomi.

National Iranian Oil Company og rederiet National Iranian Tanker Company er begge blevet sortlistede af USA, da Trump-regeringen mener, at pengene fra selskaberne bliver brugt til at finansiere den militære enhed Quds Force, som hører under Revolutionsgarden.

Det skriver Reuters.

Når et selskab bliver sortlistet, så fryser USA dets aktiver i udlandet og gør det forbudt for amerikanere at handle med selskabet.

Reelt trækker de fleste handelspartnere sig som regel, når USA sanktionerer et selskab, da de risikerer også at blive straffet.

Donald Trump har indført en stribe af sanktioner mod Iran, siden han blev indsat som præsident for snart fire år siden. Kort efter sin tiltræden droppede han atomaftalen, som gjorde det muligt for Iran at sende olie ud på verdensmarkedet.

I den seneste runde af sanktioner rammer ikke kun Iran, men også Venezuela.

Reuters skriver, at selskaberne Mobin Holding, Madanipour og Oman Fuel Trading er blevet sanktioneret for at forsøge at fragte iransk olie til Venezuela.

