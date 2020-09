Japan sender hold til Mauritius for at undersøge ulykke

Den japanske regering sender om et par dage et hold af fem personer til Mauritius for at undersøge omstændighederne omkring det forulykkede tørlastskib MV Wakashio.

Det skriver Reuters.

Skibet, der er ejet af det japanske rederi Nagashiki Shipping og var på charter til Mol, gik på grund ud for øen 25. juli og lækkede over 1000 ton olie i det naturskønne område. Siden har lokalbefolkningen og en række eksperter arbejdet på at rydde op efter olielækagen.

Mol har siden afsat 9,4 mio. dollar til en række initiativer på Mauritius. Holdet på fem personer kommer efter, at Japan ifølge Reuters tidliere har lovet at hjælpe "i hidtil uset skala".

Både skibets kaptajn og et besætningsmedlem er arresteret efter episoden. Ifølge Panamas flagmyndigheder, som skibet sejler under, fik en fødselsdag ombord på skibet angiveligt kaptajnen til at sejle uden for ruten for at finde bedre internetforbindelse.

Dermed endte skibet med at gå på grund på revet ud for Mauritius.

