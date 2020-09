BP-chef tror fuldt og fast på olieselskabets grønne energiplan

Den britiske oliegigant BP løftede i august sløret for ambitioner om at have udviklet vedvarende energiprojekter med en samlet kapacitet på 50 gigawatt om ti år.

Olieselskabet, der er blandt verdens største energiselskaber, ser derfor ud til at få særdeles travlt, men selskabets administrerende direktør, Bernard Looney, kalder både målsætningen "realistisk" og "opnåelig".

Ordene faldt på den første af BP's i alt tre investordage, der afholdes i denne uge, fremgår det af topchefens præsentation, der er offentliggjort på BP's hjemmeside.

Selskabet havde til sammenligning i 2019 vedvarende energiprojekter med en samlet kapacitet på 2,5 gigawatt.

Har allerede 20 GW i porteføljen

Ifølge Bernard Looney er der især tre årsager til, at oliegiganten er overbevist om, at den kan levere på ambitionerne.

Først og fremmest repræsenterer det kun mellem 1 og 4 pct. af den samlede globale kapacitet, som BP forventer vil blive udviklet i samme periode.

Derudover fremhævede topchefen BP's opnåede resultater og den portefølje af projekter, som olieselskabet er ved at opbygge.

"Når det kommer til porteføljen - på tværs af sol, bioenergi, landvind og nu også havvind - har vi allerede en portefølje af projekter på forskellige modenhedsstadier, som tilføjer op til omkring 20 gigawatt kapacitet," lød det mandag under præsentationen.

Selskabet er medejer af Lightsource BP, der er blandt de største udviklere af solenergi i Europa. Ifølge direktøren har selskabet på nuværende tidspunkt 16 gigawatt kapacitet i sin portefølje.

BP annoncerede i sidste uge, at selskabet havde slået pjalterne sammen med den norske oliekæmpe Equinor, der forsøger at få et solidt fodfæste på det amerikanske marked for havvind.

Britiske BP vil tilsyneladende også have en del af kagen, da selskabet købte halvdelen af Equinors vindprojekter Empire Wind, der ligger syd for Long Island, og Beacon Wind, der efter planen skal opføres syd for Nantucket.

Dermed er BP også gået i fodsporene på det store hollandske olieselskab Shell, der de seneste år - ligesom Equinor - har kæmpet for at få succes på markedet for havvind og dermed er gået ind på den danske energikoncern Ørsteds banehalvdel.

"Vi går nu ind i havvindsektoren, som vokser hurtigere end nogen anden form for vedvarende energi. Jeg er meget begejstret over det partnerskab, vi har indgået med Equinor. Det er et verdensklasse havvindselskab, og vi ser frem til at vokse med dem," lød fra BP's topchef mandag under præsentationen.

Vil generere "disciplinerende afkast"

Olieselskabernes indtog på markedet for havvind - og inden for vedvarende energi generelt - har i branchen sat gang i frygten for, at de ville kunne finde på at byde ind med langt mere aggressive priser, end rene vedvarende energiudviklere ville være i stand til.

Spekulationerne har derfor især handlet om, hvorvidt oliegiganterne ville gå på kompromis med afkastene på projekterne blot for at kunne få fodfæste på markedet og samtidig etablere en grøn del af forretningen som et modspil til den sorte olie.

"Vi ved, hvad der sker, når volumen bliver vigtigere end værdi. Og derfor vil vi kun forfølge muligheder, som vi mener, kan generere de disciplinerede afkast, som vi og vores aktionærer forventer," lød det fra Bernard Looney i præsentationen.

Han slog lige efter fast, at BP forventer, at selskabet vil kunne levere et afkast på mellem 8 og 10 pct. for den samlede portefølje af vedvarende energiprojekter, som kan dække over blandt andet bioenergi, solenergi, landvind og havvind.

"Vi tror faktisk, at vi kan gøre det bedre, og at disse afkast kan ende med at være konservative," sagde direktøren.

Under præsentationen kom det frem, at afkastet følge BP starter på omkring 5-6 pct. i de konkurrenceprægede udbudsrunder.

BP vurderer, at selskabets erfaring inden for drift og projektledelse kan øge tilføje ekstra værdi gennem effektiviseringer.

Derudover vil olieselskabet integrere den vedvarende energiforretning i resten af koncernen. Det gælder også inden for energi-trading, hvor der ifølge BP selv leveres et løft i afkastet på omkring 2 pct.

"Derudover har vi muligheden for at optimere porteføljen - at gennemføre farmdowns eller ej - og hvis vi gør, kan det tilføre yderligere 1-2 pct.," fremgik det af præsentationen.

"Farmdowns" dækker over delvise frasalg af projekterne, som både kan sikre selskaberne en præmie og kapital til den fremtidige udbygning.

BP: Den globale olieefterspørgsel har sandsynligvis toppet

BP lejer supertanker til lagring af olie efter store ratefald