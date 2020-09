Industrien om lækket klimanotat: Døren er stadig åben for omfattende kvotesystem

EU-Kommissionen har i et notat sat et minimum for, hvor mange skibe, der skal bidrage til EU's kvotehandelssystem. Men intet er afgjort, og der er fortsat åbent for at ramme langt flere skibe end i EU, vurderer kilder over for ShippingWatch.