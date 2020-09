EU-Parlamentsudvalg kræver 60 pct CO2-reduktion i 2030

Et flertal i Europa-Parlamentets miljøudvalg har torsdag stemt for en CO2-reduktion på 60 procent i 2030. Desuden vil Parlamentet med forskellige værktøjer, blandt andet et klimaråd, i højere grad styre klimakampen.

Det nuværende EU-reduktionsmål for 2030 er 40 procent.

Den egentlige afstemning finder sted i næste måned, når hele EU-Parlamentet stemmer om klimaloven. Men oftest ender den store afstemning med samme resultat som udvalget.

"Aldrig før er der sat et så ambitiøst mål. Vi er med til at løfte alle," skriver formanden for miljøudvalget, Pascal Canfin, på Twitter.

EU-Kommissionen har foreslået, at målet øges. Man måler reduktionen af drivhusgasser i forhold til niveauet i 1990, som er international standard.

Der er imidlertid stor modstand mod at hæve målet for meget i enkelte medlemslande, hvor argumentet lyder, at man ikke kan følge med.

Polen har ført an i modstanden mod for ambitiøse reduktionsmål.

EU-Parlamentets forhandler om klimaloven, Jytte Guteland fra den socialdemokratiske gruppe, havde håbet på et højere mål.

"Vi kæmpede hårdt for et stærkt 2030-mål. Vi er tilfredse med 60 procent, selv om vi havde presset på for 65 procent," siger hun i en skriftlig udtalelse.

En del af klimapakken, der blev stemt om, indeholder et forslag om et budget for drivhusgasser. Det skal sikre, at man i EU ikke udleder mere CO2, end man har lovet i henhold til FN-klimaaftalen fra 2015.

Desuden foreslår EU-Parlamentets miljøudvalg et særligt klimaråd i EU.

Dette råd skal overvåge og sikre, at EU-landene lever op til sine løfter og forpligtelser.

EU-landene er - med et polsk forbehold - enige om, at EU skal være klimaneutralt i 2050. Det vil sige, at udledning og optag af CO2 skal gå i nul.

Polen støtter det principielt, men landet vil ikke tage ansvar for at nå det.

