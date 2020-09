USA sætter 11 selskaber på sanktionsliste

USA har sat 11 udenlandske selskaber under sanktioner, skriver flere medier. Virksomhederne har angiveligt eksporteret iransk petroleum og petrokemiske produkter, hvilket overskrider amerikanske sanktioner mod landet.

Ifølge Reuters er seks selskaber baseret i Iran, de Forenede Arabiske Emirater og Kina blevet sortlistet, fordi de har gjort det muligt for Iran at sælge og eksportere produkterne og der med støttet selskabet Triliance Petrochemical, der har base i Hongkong og sortlistet af USA.

Udenrigsministeriet har desuden sanktioneret fem selskaber, der ifølge myndighederne har deltaget i transaktioner i handler med Irans petroleumsindustri, mens tre direktører også er kommet på listen.

"Vores handlinger i dag bekræfter USA's forpligtigelse til at nægte det iranske regime de økonomiske ressourcer, der er behov for, for at give næring til terrorisme og andre destabiliserende aktiviteter," siger udenrigsminister Mike Pompeo i en meddelelse ifølge Reuters.

Triliance Petrochemical er en mæglervirksomhed, der i januar blev ramt af sanktioner på grund af beskyldninger om en transaktion på flere millioner dollar til Irans nationale olieselskab som betaling for iranske petroleumsprodukter og råolie.

Blandt de sortlistede virksomheder er bl.a. Petrotech FZE og Trio Energy fra de Forenede Arabiske Emirater.

