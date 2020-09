Ny kommissær får også stor betydning for shipping

BRUXELLES



Skal man pege på de kommissærposter, der har allerstørst betydning for europæisk erhvervsliv og europæiske virksomheder, er der to, der står øverst på listen: Konkurrencekommissæren og handelskommissæren.

"Handels- og konkurrencepolitik, er de områder, hvor EU agerer direkte på medlemslandenes vegne og nærmest har enekompetence til at løse rigtigt vigtige opgaver. Et lille land som Danmark kan ikke selv forhandle med for eksempel Sydamerika og få en god handelsaftale. Det gør EU for os, og det er den måde, vi får åbnet for nye markeder," siger Anders Ladefoged, underdirektør og europapolitisk chef i Dansk Industri (DI).

EU’s handelskommissær er derfor direkte ansvarlig for Danmarks og de andre EU landes handelspolitik, og det gør det så prekært, for EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen, at irske Phil Hogan i sidste uge blev nødt til at trække sig fra posten som handelskommissær kun små otte måneder efter sin udnævnelse.

Verdenshandel i en brydningstid

En golfmiddag i Irland, hvor der blev set stort på de irske coronarestriktioner fældede ham, og nu er von der Leyen under kæmpepres for at finde den helt rette afløser, der kan formå at agere i en verden, som i øjeblikket er under forandring.

"EU’s handelspolitik og verdenshandelen i det hele taget er i en brydningstid. Det var det før corona, men det er blevet accelereret af pandemien. Nogle lande slår ind på en mere protektionistisk kurs, og nogle lande giver statsstøtte til deres virksomheder," siger Jacob K. Clasen, viceadministrerende direktør med ansvar for erhvervspolitik og analyse i Danske Rederier.

"Det skal vi beskytte os imod fra europæisk side. Samtidig er vi blevet opmærksom på, at vi bliver nødt til at beskytte kritisk infrastruktur."

Vi har brug for en, der hele tiden har øje for, at vi skal have mest mulig verdenshandel. Jacob K. Clasen, viceadm. direktør, Danske Rederier.

En branche, der lever af at transportere verdenshandel, og derfor går ekstremt meget op i rammerne omkring den, og at den oplever så få hindringer som muligt.

"EU bevæger sig lige nu i en retning fra, at vi entydigt i mange år har argumenteret for, at handelen skal flyde så frit som muligt, og argumenteret for at andre lande skal følge EU’s eksempel til en mere tosidet politik, hvor man grundlæggende holder fast i, at man gerne vil fremme verdenshandelen, men samtidig også kommer til at sætte nogle barrierer op for at beskytte kritisk infrastruktur og for at beskytte europæiske virksomheder mod unfair konkurrence. Derfor er det for os rigtigt vigtigt, hvem der sidder på posten som handelskommissær," siger Clasen.

"Vi har brug for en, der hele tiden har øje for, at vi skal have mest mulig verdenshandel, og ikke kommer til at bruge den her situation til at sætte nogle unødige barrierer op, eller trækker EU i en unødig protektionistisk retning."

Største globale frihandelspartner

EU er den globale spiller, der har det største net af handelsaftaler i verden med omkring 70 forskellige aftaler fordelt på fem kontinenter. Og Unionen er i gang med at forhandle en masse nye bilaterale handelsaftaler i øjeblikket med blandt andre USA, Sydamerika og Kina.

Handelsaftalerne har en massiv effekt i forhold til jobskabelsen i Europa, og det anslås, at de eksisterende handels- og eksportaftaler i Unionen giver over 30 millioner europæere job.

Det kræver en indstilling til globalt reguleret frihandel, som Hogan har haft, og det må vi jo så også håbe, at den nye handelskommissær har. Anders Ladefoged, underdirektør, DI

Mange af dem i landbrug- fødevaresektoren.

"EU er en af de største eksportører i verden af fødevarer og samtidig også den største importør, så derfor er handel meget meget vigtig for vores sektor," lyder det fra Jan Laustsen, områdedirektør med ansvar for handel, marked og ernæring i Landbrug & Fødevarer, der også følger udpegelsen af en ny handelskommissær tæt.

"EU og Danmark for den sags skyld er ekstremt handels- og eksportorienteret. De internationale relationer er meget meget vigtige, og i en tid, hvor verden lukke sig om sig selv, er det vigtigt, at få en person, som har en offensiv linje med fokus på åbne markeder," siger Jan Laustsen, og understreger, at erfaring er alfa og omega, når Ursula von der Leyen skal besætte posten som handelskommissær.

”Det er ikke bare en person, man finder tilfældigt. Det skal være en, der kan det meget komplicerede stof, som man har med at gøre. Vi har været meget begejstrede for, at Phil Hogan, havde indsigt i det ofte konfliktfyldte område som fødevaresektoren er. Det er teknisk kompliceret og giver ofte anledning til ballade. Men det allervigtigste er, at sikre sig nogen der kan opretholde momentum i en positiv engageret handelspolitik,” siger Jan Laustsen.

Det handler ikke om gengældelse

Samme toner lyder fra Dansk Industri, der også peger på erfaring med internationale forhandlinger som en af de vigtigste ting en ny handelskommissær skal have på sit CV.

Desuden skal vedkommende hurtigt kunne sætte sig ind i det faglige. Handel er et særligt speciale, man skal kunne forfra og bagfra, når man skal sidde i forhandlinger.

Og så peger DI også på, at det er vigtigt, at den nye kommissær er så frihandelsorienteret som muligt. Også når handelspartnere opfører sig protektionistisk.

"For os handler det ikke kun om at gengælde, men om at man virkelig brænder for at få den globale økonomi til at køre og skabe grundlaget for virksomhedernes businessoperationer i internationale værdikæder, som har gjort et land som Danmark rigt. Det kræver en indstilling til globalt reguleret frihandel, som Hogan har haft, og det må vi jo så også håbe, at den nye handelskommissær har," siger Anders Ladefoged.

