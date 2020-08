En myriade af projekter arbejder for det ultimative mål: Et klimaneutralt skib

Koalitionen Getting to Zero har kortlagt projekter verden over, der alle arbejder hen imod løsninger til en klimaneutral skibsfart. Antallet af ammoniak-projekter er én af overraskelserne i kortlægningen, fortæller Kasper Søgaard, research-chef for Global Maritime Forum.