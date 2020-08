Maersk-skib har ligget stille med migranter i 16 dage: Vi har brug for en løsning nu

Et Maersk Tankers-skib har i 16 dage ligget stille ud for Maltas kyst med migranter ombord. De kan ikke få lov at sende migranterne i land. "Vi har brug for, at de involverede kyststater finder en løsning nu," oplyser Maersk Tankers. Danmark har nedsat en taskforce.